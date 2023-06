© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle elezioni parlamentari in Grecia ha raggiunto alle 16:30 (15:30 italiane) il 40,7 per cento. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”, sulla base di quanto ha riferito il ministero dell’Interno. Rispetto alla tornata elettorale dello scorso 21 maggio, la partecipazione degli cittadini alle urne ha registrato un calo pari all’8 per cento.(Gra)