Kosovo: ministro Interno, Serbia ponga fine a escalation della tensione (2)

- Si tratta di una esibizione di forza inquietante, irresponsabile e del tutto ingiustificata, che minaccia non solo il Kosovo, ma la pace e la stabilità dell’intera regione”. La polizia del Kosovo ha rinvenuto ieri a Zveçan, a 100 metri dalla sede del Comune, un’automobile con un ingente quantitativo di armi e esplosivi che provano il tentativo della Serbia di destabilizzare il Kosovo. “È chiaro - ha proseguito il ministro Svecla - chi c’è dietro gli attacchi e gli attentati terroristici nel nostro Paese. Le bombe a mano sono di produzione serba del 2021, quindi non sono armi avanzate dalla guerra, ma vengono fornite direttamente dall’esercito serbo a bande criminali che si sono trasformate in organizzazioni terroristiche. Chiediamo a Belgrado di astenersi da questi atti criminosi e terroristici, e di fermare i tentativi di escalation all’interno del Kosovo. Chiediamo alla comunità internazionale di reagire duramente e condannare il comportamento violento e terroristico della Serbia verso il nostro Paese. Ci appelliamo ai cittadini perché si informino tramite i canali ufficiali e non cadano vittime della disinformazione”. (Alt)