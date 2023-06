Montagna: Tremeglia (Fd'I), stop croci su vette? Cai cede a deriva culturale errata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Cai si è espresso sulle croci di vetta, affermando che sarebbe meglio evitare l'installazione di nuove in quanto sarebbero simbolo divisivo e non più attuale. Ma scalare una montagna significa ancora oggi comprendere immediatamente che esiste qualcosa di superiore e ulteriore rispetto a noi. Ricordare con 'Signore delle cime' gli Alpini che sono andati avanti è forse offensivo per chi non crede nel Paradiso? La croce sulla vetta è segno di quello smarrimento incantato che ognuno può interpretare, religiosamente o meno, ma che sicuramente non è disturbato da una croce. Spiace che una realtà così importante come il Club alpino ceda a una deriva culturale errata che, per una moda del presente, rischia di ignorare un legame eterno tra passato e futuro, custodito proprio dalle nostre amate montagne". Lo scrive su Facebook il deputato Fd'I, Andrea Tremaglia.(Rin)