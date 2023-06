Spagna: ministra Economia Calvino, governo tra popolari e Vox significherebbe lo stop ai fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo del Partito popolare (Pp) e Vox in Spagna dopo le elezioni generali del 23 luglio prossimo significherebbe "un arresto dei fondi europei". Lo ha detto la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, parlando ai media prima di partecipare all'apertura del Congresso della gioventù socialista a Madrid. Calvino ha sottolineato che per i fondi europei europei il governo sta "rispettando degli impegni che verrebbero interrotti" con un esecutivo guidato dal leader popolare, Alberto Nunez Feijoo, a causa del "radicale cambio di rotta" che si avrebbe "iniziando ad abrogare tutto". "Ciò che ha richiesto molti decenni per avanzare potrebbe essere perso in poche ore, in pochi giorni", ha avvertito Calvino, indicando anche la possibilità di "tornare indietro" in termini di diritti sociali conquistati. "Prima l'onorevole Pablo Casado (ex leader dei popolari) e ora l'onorevole Feijoo hanno fatto previsioni catastrofiche, dicendo che stava arrivando un'apocalisse economica, il che dimostra la loro assoluta mancanza di credibilità in materia", ha attaccato Calvino. In questo senso, ha sottolineato la necessità che il Pp renda noto chi guiderà la sua politica economica e ha fatto notare che il vicepresidente della Banca centrale europea (Bce) Luis de Guindos è "l'unico nome con una certa esperienza per essere un ministro, ma nemmeno lui vuole partecipare a un eventuale governo Feijóo", ha concluso. (Spm)