Difesa: Crosetto invia messaggio al raduno dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Crosetto, quello tra il popolo italiano e i suoi paracadutisti è un legame “che viene confermato anche oggi dalla risposta del territorio; come dimostra l’omaggio che il Palio di Asti - sentitissimo dai cittadini - ha voluto rendere all’evento, prevedendo la partecipazione di una propria rappresentanza al fianco dei Paracadutisti, al pari dei Comuni, dei borghi e dei rioni della zona. È un segnale di grandissimo significato, che sono sicuro saprete onorare”. “L’associazionismo militare – ha aggiunto il ministro - è soprattutto questo: partecipazione in nome e in virtù di principi comuni. L’Anpdi non fa eccezione; e anzi unisce, a questa dimensione associativa, una sua caratteristica particolare: i corsi di paracadutismo aperti alla popolazione, che hanno la funzione non solo di fornire una supervisione di esperienza ad attività sportive che richiedono il massimo grado di sicurezza, ma anche di avvicinare altri cittadini italiani a un’attività che fa del coraggio e della sfida dei propri limiti uno dei suoi principali caratteri”. (Com)