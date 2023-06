Milano: Rossello (FI), con gazebo organizzazione operativa, Berlusconi guida ispirativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Direi, in estrema sintesi, che i nostri gazebo sottolineano due cose: da un lato che la macchina organizzativa di FI è pienamente operativa e l’entusiasmo realizzativo batte ogni forma di assuefazione e dall’altro lato che lo spirito del Presidente Berlusconi aleggia su tutti, giovani e vecchi, e rappresenta la guida ispirativa e fondante di ogni iniziativa, politica e non. Lui è ancora presente ad incitarci a proseguire con formule politiche vecchie e nuove: il ricordo come spinta realizzatrice e non come lenta elaborazione del lutto”. Lo comunica in una nota l’On. Cristina Rossello, Coordinatore Cittadino di Forza Italia Milano,sulla mobilitazione e tesseramento di ieri e oggi con gazebi in tutti i municipi di Milano e in tutta itali!a. (Com)