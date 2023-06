Genova: Toti (Liguria), ora 'no' anche a rigassificatore, non ci faremo condizionare da chi alimenta paure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No al Waterfront. No alla diga di Genova. No al Tunnel subportuale. No al Terzo valico. No alla Gronda. No al turismo delle crociere e degli yatch. E adesso si aggiunge un altro no: quello al rigassificatore". Lo scrive su Facebook il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, commentando l'opposizione del Multedo, il quartiere del ponente genovese, al rigassificatore. "Leggo che si annunciano proteste ancor prima di conoscere gli studi di fattibilità e i dettagli del progetto. Come sempre si fa polemica e si minacciano mobilitazioni a prescindere. Innanzi tutto si deve ancora decidere dove installare questa struttura: si parla di una zona molto lontana dalla costa, nel mar Ligure occidentale, ma al momento è totalmente prematuro parlare della collocazione", spiega Toti. "Le ipotesi al vaglio sono diverse e la soluzione più opportuna sarà presa dopo un’attenta analisi, aprendo un tavolo di confronto con sindaci, Regione e governo per individuare i benefici, anche in termini di accesso all’energia, che spetteranno ai cittadini", chiarisce il presidente. "In ogni caso, la scelta verrà fatta per il bene della Liguria e dell’intero Paese, non sulla base delle proteste di minoranze che dicono no a tutto. Non ci faremo condizionare certamente da strumentalizzazioni politiche di partiti che si nascono dietro i comitati alimentando le paure e le legittime preoccupazioni dei cittadini. Il 'partito del no' che ha sempre bloccato l’Italia, in Liguria non troverà terreno fertile: più dite no a tutto, più noi lavoreremo per rendere i nostri sì realtà", conclude Toti. (Rin)