Roma: aggrediscono e rapinano 20enne, un arresto

- Un cittadino del Bangladesh è stato bloccato e aggredito da due persone che lo hanno poi rapinato dello smartphone, degli auricolari e del portafogli. È accaduto la scorsa notte in piazza Santa Maria Ausiliatrice a Roma. Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno allertato il 112, mettendo in fuga uno dei malviventi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante che hanno fermato un 29enne egiziano, senza fissa dimora, trovato in possesso della refurtiva. La vittima, 20enne, non ha richiesto intervento medico mentre il fermato è stato condotto in caserma. Dovrà rispondere del reato di rapina aggravata. (Rer)