Israele: ministro Sicurezza nazionale critica polizia per “punizione collettiva” dei coloni ebraici

- Il ministro della Sicurezza nazionale d’Israele, Itamar Ben-Gvir, ha criticato duramente questa mattina l’operato della polizia in quella che ha definito una “punizione collettiva” dei coloni ebraici durante le violenze dei giorni scorsi in Cisgiordania. Ben-Gvir, riferiscono i media israeliani, ha chiesto alla polizia spiegazioni sui motivi per i quali è stato chiuso l’accesso all’insediamento di Ateret ed è stato utilizzato il taser “su una persona che sostava nella zona”. “Mi oppongo a qualunque violazione della legge”, ha detto il ministro in una dichiarazione diramata dal suo partito di estrema destra, il Fronte nazionale ebraico, “ma non posso accettare la punizione collettiva dei coloni”. Nel frattempo la polizia ha fatto sapere attraverso un portavoce che la vicenda è oggetto d’indagine. (segue) (Res)