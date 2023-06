Governo: Bonelli (Avs), aspettiamo Santanchè in Aula, ministro è imbarazzo per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vicepremier Tajani difende Daniela Santanchè: 'per noi ha già chiarito', dice. Cosa avrebbe chiarito Santanché? Proprio nulla, semplicemente continua a minacciare querele a 'Report', alla cui redazione va tutta la nostra solidarietà, e a chiunque parli della vicenda. Noi l'aspettiamo in Aula, ci dica come sia stato possibile non pagare il Tfr ai dipendenti, mettere in cassa integrazione a zero ore e nel contempo farli lavorare, fare debiti per milioni di euro e non pagare i creditori. Tajani pur di prendere una posizione diversa dal vicepresidente della Camera dei deputati Mulè del suo stesso partito, arriva ad assumere una posizione insostenibile nel difendere la Santanchè. Noi continuiamo a ritenere che la ministra del Turismo debba dimettersi immediatamente, come sarebbe accaduto in qualsiasi altro Paese europeo". Lo afferma Angelo Bonelli, deputato dell'Alleanza verdi e sinistra. (Rin)