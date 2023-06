Roma: Carpano (Azione), si proceda a selezionare squadra per progetto "Laboratorio 050"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risorse per Roma deve selezionare un gruppo di architetti e ingegneri per il progetto "Laboratorio 050" ma"a quattro mesi dalla chiusura delle selezioni, l'architetto Boeri rimane ancora senza una squadra per avviare un progetto strategico per il futuro di Roma". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Azione Francesco Carpano, rispetto alle indiscrezioni sui ritardi nella selezione delle candidature per il progetto Laboratorio 050. "Di fronte ai prossimi importanti appuntamenti che aspettano Roma il tempo stringe e Gualtieri non deve tollerare ritardi dalle società che rispondono a lui", conclude Carpano. (Com)