Roma: permeabili a interessi criminali, bloccate tre attività ad Anzio e Nettuno

- Tre attività commerciali sono state bloccate dai carabinieri ad Anzio e Nettuno, sul litorale romano, perché ritenute permeabili agli interessi della criminalità organizzata. In particolare, lo scorso pomeriggio, i carabinieri della compagnia di Anzio hanno eseguito un controllo presso un panificio in località Lavinio – Lido di Enea che ha portato alla denuncia a piede libero di una 45enne per l’inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. La donna è la moglie del socio amministratore dell’attività, un 54enne originario della provincia di Reggio Calabria, arrestato lo scorso 17 febbraio 2022 nell’ambito dell’operazione “Tritone”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma, e attualmente detenuto in carcere per reati di associazione di tipo mafioso. (segue) (Rer)