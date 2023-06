Roma: permeabili a interessi criminali, bloccate tre attività ad Anzio e Nettuno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donna stava continuando ad esercitare l’attività nonostante un provvedimento inibitorio, adottato dalla commissione straordinaria del Comune, per l’esercizio delle attività sulla base degli elementi risultanti dalle interdittive antimafia della Prefettura di Roma dello scorso 1 giugno 2023. Tale provvedimento che ha colpito anche altre due attività commerciali – un bar a Nettuno e una pizzeria ad Anzio – ha dichiarato la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) giuridicamente inefficace, sulla base della ritenuta permeabilità agli interessi della criminalità organizzata. L’indagine “Tritone”, infatti, portò all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale nei confronti di 65 persone (39 in carcere e 26 agli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco, fittizia intestazione di beni e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti aggravato dal metodo mafioso. Gli arresti portarono alla disarticolazione di una locale di ‘ndrangheta operante nei territori compresi tra Anzio e Nettuno. (Rer)