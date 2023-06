© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle elezioni parlamentari di oggi in Grecia si è attestata alle 13:30 (12:30 in Italia) al 29,1 per cento. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno, citato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. In confronto alla tornata elettorale dello scorso 21 maggio, il numero dei cittadini che si sono recati alle urne è diminuito del 2,4 per cento.(Gra)