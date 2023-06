Spagna: Vox chiede ai popolari di discutere maggioranza alternativa in Estremadura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito sovranista spagnolo Vox, Santiago Abascal, ha chiesto al Partito popolare (Pp) di discutere un accordo in Estremadura per costruire una "maggioranza alternativa" per estromettere il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) dall'esecutivo regionale. Se Vox, infatti, chiede una presenza nella giunta regionale, la leader popolare locale e candidata alla presidenza, Maria Guardiola, ha escluso di governare con il partito di Abascal dopo giorni di trattative. I popolari giustificano il loro rifiuto sulla base della percentuale di voti di Vox, inferiore a quella della Comunità valenciana, dove invece è stata raggiunta un'intesa. Il leader di Vox ha criticato la situazione in Estremadura, sottolineando che il suo partito e il Pp stanno unendo le forze per costruire una "maggioranza alternativa". Abascal ha lamentato il fatto che spesso vengono "insultati e demonizzati" da vari esponenti popolari "come fa la sinistra", ma ha aggiunto che, nonostante questo, sono "obbligati" a ottenere i loro voti affinché "possano conquistare il governo dell'Estremadura". Per Abascal, la situazione è "fantascientifica", in quanto dare i propri voti "in cambio di nulla" non è possibile. Durante il suo discorso, Abascal ha giustificato il desiderio di Vox di avere una presenza nelle giunte regionali perché "alcuni accordi non vengono rispettati". (Spm)