Maltempo: Lisei (Fd'I), da Schlein faccia tosta

- "E' davvero incredibile la faccia tosta di Elly Schlein che, evidentemente, ha dimenticato il suo precedente incarico di vicepresidente della Regione con delega al 'coordinamento interassessorile delle politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica'. Ora che colei che ha abbandonato a se stesso il territorio di cui si sarebbe dovuta occupare oggi, dia lezioni al governo non è accettabile. Piuttosto che continuare ad attaccare il governo Meloni, nel tentativo di far dimenticare ai romagnoli quanto lei stessa avrebbe dovuto e potuto fare, Elly Schlein potrebbe iniziare col chiedere scusa. Il governo, a differenza sua, non ha mai mancato di far sentire il proprio sostegno agli alluvionati, fin dalle primissime ore, ed ha disposto immediatamente un intervento poderoso. A differenza del decreto 74/2012 per il sisma che non mise a disposizione risorse certe, tanto che a distanza di quattro mesi dall'evento, nessuno aveva visto un euro e fioccavano le lamentele dei sindaci e, ancora, diversamente dalle precedenti esondazioni in Emilia-Romagna che non sono mai state risarcite, i cittadini stanno già compilando i moduli per avere i primi 5.000 euro e molte arterie viarie e ferroviarie sono state ripristinate in pochi giorni. L'azione esemplare di questo governo non si fermerà qui, andrà avanti anche se a sinistra si cerca continuamente la contrapposizione anteponendo gli interessi del partito a quelli dei cittadini". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei. (Rin)