Caso Orlandi: Calenda, forze politiche in Senato votino per istituzione Commissione

19 luglio 2021

- "Abbiamo promosso la costituzione di una Commissione parlamentare sul caso di Emanuela Orlandi. Invitiamo tutte le forze politiche a votare a favore in Senato. Dobbiamo farlo per la famiglia e per la dignità della Repubblica italiana". Lo scrive su Twitter il leader e senatore di Azione, Carlo Calenda. (Rin)