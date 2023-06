Sociale: Battisti (Pd), Regione Lazio rifinanzi fondo per la non autosufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Pd Sara Battisti chiede alla Regione Lazio di rifinanziare il fondo per la non autosufficienza. "Apprendo con soddisfazione le parole assessore ai Servizi sociali Massimiliano Maselli di dare continuità e di incrementare i servizi attivati dalla giunta Zingaretti e dall'assessorato di Alessandra Troncarelli. Apprendo con soddisfazione, inoltre, di una programmazione in essere per le politiche sociali. Nel frattempo, però, mentre la giunta Rocca programma, i 23 comuni del distretto B di Frosinone, hanno visto pervenire al loro protocollo un'informativa che non è un programma, ma un dato fattuale, che all'oggetto indica: l'Adi (assistenza domiciliare integrata) in favore di persone non autosufficienti, - comunicazione interruzione servizio", dichiara in una nota Battisti. "Nella missiva - spiega - si legge che tali servizi venivano finanziati dal 'Fondo regionale per la non autosufficienza' che non è più stato finanziato, come emerso da incontri presso l'assessorato competente, e che 'potrebbe', essere rifinanziato nell'ambito nel fondo statale. In pratica, la Regione Lazio guidata da Rocca non ha rifinanziato il fondo per la non autosufficienza". (segue) (Com)