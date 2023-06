Russia: Tajani, nessun pericolo per italiani che vivono nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è alcun problema per gli italiani che vivono in Russia. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la trasmissione “Mezz’ora in più”. “I 5.300 connazionali che vivono in Russia sono stati contattati dall’unità di crisi, dall’ambasciata e dal consolato. Non c’è alcun problema, anche se abbiamo invitato tutti alla prudenza, come si fa sempre in questi casi”, ha affermato il titolare della Farnesina. “Finora non c’è stato pericolo per i nostri concittadini e non c’è neanche in questo momento”, ha aggiunto Tajani. (Res)