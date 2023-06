Russia: Tajani, non intendiamo interferire in vicende interne, noi aiutiamo l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato ieri una riunione per fare il punto su cosa stava accadendo in Russia. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la trasmissione “Mezz’ora in più”. “Noi non intendiamo interferire nelle vicende interne della Federazione Russa, non siamo in guerra con la Russia, né con i russi. Noi aiutiamo l’Ucraina. Il messaggio è chiaro, lavoriamo per la pace difendendo l’indipendenza dell’Ucraina”, ha affermato il titolare della Farnesina. (Res)