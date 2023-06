Caso Orlandi: De Gregorio (Azione), a manifestazione a Roma per verità e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi "oggi siamo alla manifestazione indetta dal fratello Pietro Orlandi per chiedere verità e giustizia sulla scomparsa di sua sorella Emanuela e su quella di Mirella Gregori. Per questa ragione è doveroso che il Senato dia il via libera all'istituzione della commissione d'inchiesta così come già fatto alla Camera". Lo dichiara in una nota Flavia De Gregorio, consigliera comunale a Roma per la lista Calenda sindaco. (Com)