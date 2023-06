Pensioni: Capone (Ugl), Quota 41 per incentivare ingresso giovani nel mondo del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- "La Fornero ha avuto un impatto negativo, in quanto rappresenta una riforma sbagliata che ha ingessato il mercato del lavoro e ha contribuito alla crescita esponenziale della disoccupazione giovanile. Inoltre, la crescita delle pensioni assistenziali ha creato una discrepanza nel sistema previdenziale, penalizzando le pensioni contributive. Risulta centrale, pertanto, la separazione fra previdenza e assistenza del bilancio dell'Inps, per assicurare una migliore lettura della realtà vera della spesa pensionistica. È necessario dare flessibilità al sistema, lasciando alla persona la scelta di valutare se e quando uscire dal mondo del lavoro. Ribadiamo, pertanto, che una proposta come Quota 41, che prevede 41 anni di contributi a prescindere dall'età lavorativa, possa favorire la flessibilità in uscita e incentivi l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. In tal senso, salvaguardare i diritti acquisiti dai lavoratori rappresenta il presupposto essenziale per garantire la coesione e la stabilità sociale". Lo dichiara Paolo Capone, segretario generale Ugl. (Rin)