Palermo: deputati siciliani Fd'I, bene Varchi su no patrocinio Pride

- "Pieno sostegno alla collega Carolina Varchi - capogruppo della commissione Giustizia della Camera dei deputati, vicesindaco di Palermo e prima firmataria della proposta di legge contro la maternità surrogata - che si è dissociata dalla decisione del sindaco di Palermo di concedere il patrocinio al Gay pride. Si tratta, infatti, di una manifestazione orientata politicamente che vede tra le sue rivendicazioni quella di rendere l'utero in affitto, che commercializza il corpo delle donne e trasforma i bambini in merce di scambio, una pratica legale. Carolina Varchi e Fratelli d'Italia sono in prima linea contro chi vorrebbe mettere sotto attacco la famiglia naturale, prima con le trascrizioni di bambini voluti da coppie omogenitoriali, adesso con l'utero in affitto. Fratelli d'Italia, da sempre al servizio del buon senso, non fa alcun passo indietro sui valori per i quali ha avuto il consenso degli elettori". Lo affermano il una nota congiunta i deputati siciliani, nazionali e regionali, di Fratelli d'Italia. (Com)