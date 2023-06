Ucraina: consigliere presidenziale, “tragicommedia” russa mostra che è impossibile negoziare con Putin oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “tragicommedia” degli ultimi giorni spiega in modo eloquente ai leader degli altri Paesi perché l’Ucraina non può negoziare con la Russia di Putin oggi. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak, commentando il tentativo di insurrezione armata del gruppo paramilitare Wagner di ieri. “Con chi possiamo parlare se (Putin) si sta facendo letteralmente scivolare via il potere dalle mani come sabbia tra le sue dita e tutti si puliscono i piedi sul comando militare strategico?”, si è chiesto polemicamente Podolyak in un messaggio su Twitter. “I giorni della sua gang sono contati, non c’è nessun padrone di casa”, ha continuato il consigliere presidenziale ucraino. “La situazione in Russia è incontrollabile, una struttura fragile è tenuta insieme dall’inerzia, sperando e pregando. Intanto, i meteorologi prevedono nuove raffiche di vento…”, ha aggiunto Podolyak. (Kiu)