Roma: furto in negozio e appartamento, 5 arresti durante controlli

- A Roma 5 persone sono state arrestate per furto aggravato in due distinti episodi, durante i controlli degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina. Il primo episodio è avvenuto in via Alimena: un pattuglia in borghese, in servizio per la prevenzione e la repressione dei reati predatori, ha notato 3 persone che uscivano da un negozio di abbigliamento con delle buste in mano. I 3, tutti di origini romene, avrebbero rubato vari capi. Inutile il loro tentativo di fuga, i poliziotti li hanno inseguiti e fermati. Dopo gli accertamenti di rito i 3 sono stati arrestati perché gravemente indiziati, in concorso fra loro, di furto aggravato e posti a disposizione della Magistratura. (segue) (Rer)