Roma: furto in negozio e appartamento, 5 arresti durante controlli (2)

- Più recente l'arresto di 2 georgiani in via Rizzieri. La notte scorsa, durante un servizio dedicato a prevenire e reprimere i furti in appartamento, grazie anche alla segnalazione di un cittadino che ha visto delle persone scavalcare la recinzione di un'abitazione, i poliziotti immediatamente intervenuti hanno potuto fermare i 2 sospetti mentre cercavano di aprire il portone interno di un condominio. I 2 georgiani sono stati arrestati perché gravemente indiziati di furto aggravato. In entrambi i casi la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida delle misure pre-cautelari adottate dalla polizia giudiziaria. (Rer)