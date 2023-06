Roma: madre in auto contromano con figlia incinta, nascondevano droga, arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In auto contromano e con la figlia incinta a bordo. I carabinieri della stazione Roma Monte Mario hanno arrestato una 48enne e denunciato una 17enne: entrambe cittadine romane, rispettivamente madre e figlia, gravemente indiziate del reato di spaccio di droga. In particolare, i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, transitando in via Trionfale hanno notato un’auto che viaggiava contromano, con a bordo due donne. Dopo essere state fermate, le donne hanno spiegato che avevano necessità di raggiungere urgentemente l’ospedale per l’avanzato stato di gravidanza della minore. Per questo motivo i militari hanno prestato assistenza e fatto da “staffetta” fino al pronto soccorso. Giunti a destinazione, la 17enne è stata subito visitata e assistita dai sanitari mentre la madre è stata sottoposta al controllo dei documenti ma è risultata sprovvista della patente di guida, già ritirata in passato, poiché era stata segnalata alla competente Prefettura di Roma, quale consumatrice di sostanze stupefacenti. Ragion per cui, i militari insospettiti anche dall’atteggiamento impaziente della donna, hanno perquisito il veicolo trovando nella disponibilità della 48enne un cilindro di hashish dal peso di 51 grammi. (segue) (Rer)