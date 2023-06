Russia: presidente serbo Vucic, non sosterremo mai un colpo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non appoggerà mai un colpo di Stato. Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nel corso di un’intervista all’emittente televisiva “Pink”, commentando la situazione in Russia, dove la compagnia paramilitare Wagner, guidata da Evgenij Prigozhin, ha minacciato un golpe contro Mosca. “La Serbia, in quanto Paese serio, non sosterrà mai alcun colpo di Stato con mezzi militari. Il governo cambia alle elezioni, per volontà chiaramente espressa dai cittadini”, ha affermato Vucic. Secondo il presidente serbo, quanto accaduto in Russia, nonostante Prigozhin abbia deciso di fare un passo indietro dopo la mediazione del leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, “lascerà profonde conseguenze sia sul campo di battaglia in Ucraina che nella politica interna”.(Seb)