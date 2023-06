Vaticano: Papa, anche oggi la Chiesa è perseguitata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nell'Angelus pronunciato questa mattina, commenta il Vangelo odierno sottolineando che Gesù parla ai discepoli delle "persecuzioni che dovranno subire per il Vangelo, una realtà ancora attuale - dice il Pontefice -, la Chiesa, infatti, fin dalle origini ha conosciuto, insieme alle gioie, tante persecuzioni". "Sembra paradossale: l'annuncio del Regno di Dio è un messaggio di pace e di giustizia, fondato sulla carità fraterna e sul perdono, eppure riscontra opposizioni, violenze e persecuzioni", prosegue il Papa, che aggiunge: "Gesù però dice di non temere: non perché nel mondo andrà tutto bene, ma perché per il Padre siamo preziosi e nulla di ciò che è buono andrà perduto. Ci dice quindi di non farci bloccare dalla paura, ma di temere piuttosto un'altra cosa, una sola. Quale?", chiede Bergoglio. "La vera paura da avere è quella di buttare via la propria vita. Come a dire: non bisogna tanto temere di subire incomprensioni e critiche, di perdere prestigio e vantaggi economici per restare fedeli al Vangelo, ma di sprecare l'esistenza a inseguire cose di poco conto, che non riempiono di senso la vita", conclude il Papa. (Civ)