Vaticano: Papa, buttare via la vita deve spaventarci

- Papa Francesco, affacciato dalla finestra del palazzo apostolico per l'Angelus, torna a parlare degli ultimi. "Nelle Geenne di oggi - ammonisce il Pontefice - spesso finiscono le persone: pensiamo agli ultimi, spesso trattati come materiale di scarto e oggetti indesiderati. Rimanere fedeli a ciò che conta costa; costa andare controcorrente, liberarsi dai condizionamenti del pensare comune, essere messi da parte da chi 'segue l'onda'. Ma non importa, dice Gesù: ciò che conta è non buttare via il bene più grande: la vita. Solo questo deve spaventarci". Il Papa chiude con una domanda: "Chiediamoci allora: io, di che cosa ho paura? Di non avere quello che mi piace? Di non raggiungere i traguardi che la società impone? Del giudizio degli altri? Oppure di non piacere al Signore e di non mettere al primo posto il suo Vangelo?", conclude Francesco. (Civ)