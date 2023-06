Caso Orlandi: Papa, esprimo vicinanza ai familiari di Emanuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ricorda Emanuela Orlandi a margine dell'Angelus: "In questi giorni ricorre il 40mo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi - ha sottolineato Bergoglio -. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che sentono il dolore di una persona cara scomparsa". Queste le parole del Papa alle migliaia di fedeli presenti in piazza San Pietro. (Civ)