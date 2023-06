Australia: Webuild, Airport Central Station vince prestigioso premio di architettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airport Central Station, una delle tre stazioni dell’Airport Line di Perth (anche nota come Forrestfield-Airport Link) realizzata da Webuild e dal partner locale Nrw, ha vinto l’Award for Public Architecture (Chapter Western Australia) edizione 2023, prestigioso premio per l’eccellenza nel design e nell’architettura assegnato dall’Australian Institute of Architects (Aia). È questo - informa una nota di Webuild - un ulteriore riconoscimento ricevuto dal progetto - una delle più grandi opere di mobilità sostenibile in Western Australia - e un rinnovato esempio del successo della collaborazione avviata tra Webuild e i suoi partner locali per la realizzazione di infrastrutture necessarie a soddisfare i bisogni della comunità. Progettata dall’australiana Ghd Design in collaborazione con l’inglese Weston Williamson + Partners, "la stazione Airport Central trasforma l’esperienza di viaggio dei passeggeri che ogni giorno utilizzano la tratta, in un viaggio invitante, conveniente e sicuro, garantendo un collegamento senza discontinuità tra il terminal dell’aeroporto e il treno", ha segnalato Aia in una nota. "Il profilo distintivo dell’edificio concretizza l’obiettivo della Public Transport Authority di dotare l’Aeroporto di Perth di una modalità di trasporto interessante". (segue) (Com)