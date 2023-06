Australia: Webuild, Airport Central Station vince prestigioso premio di architettura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata ad ottobre 2022, la Airport Line a inizio 2023 ha permesso a Webuild di ottenere il rating Ics "As Built Leading", il più alto sulla scala di valutazione dell’Infrastructure Sustainability Council (Ics), leader in Australia nella valutazione dei progetti infrastrutturali in termini ambientali, sociali, economici e di governance. Il tracciato dell’Airport Line si snoda per 8,5 chilometri, collegando la periferia orientale di Perth con il Central Business District, passando per l’aeroporto internazionale. Si stima che l’opera contribuirà a togliere dalle strade fino a 15.000 veicoli al giorno, permettendo di evitare fino a 2.000 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno. Webuild e la sua controllata australiana Clough hanno una presenza crescente in Australia, secondo mercato di riferimento per il Gruppo in termini di portafoglio lavori. In Western Australia, il Gruppo ha iniziato a lavorare su uno dei più grandi impianti di urea al mondo per la produzione di fertilizzanti e sta lavorando per migliorare i processi di trattamento dei fanghi del più grande impianto di trattamento acque reflue dello stato. A Melbourne, si sta preparando per l’avvio degli scavi delle gallerie del North East Link, parte della rete autostradale della città. Nel New South Wales, sta realizzando Snowy 2.0, il più grande progetto idroelettrico del Paese. (Com)