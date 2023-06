Honduras: Papa prega per le vittime nel carcere femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, a margine dell'Angelus, ricorda le vittime nel carcere femminile in Honduras. "Mi ha molto addolorato quanto è accaduto alcuni giorni fa nel centro penitenziario femminile di Tamara, in Honduras - ha detto Bergoglio -. La terribile violenza tra bande rivali ha seminato morte e sofferenza. Prego per le defunte, prego per i familiari. La Vergine di Suyapa, madre dell'Honduras aiuti i cuori ad aprirsi alla riconciliazione e a fare spazio a una convivenza fraterna anche all'interno delle carceri", ha concluso il Papa. (Civ)