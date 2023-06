Cultura: Mazzi, "Italia Loves Romagna" successo superiore ad ogni aspettativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando l'unione fa la forza. 'Italia Loves Romagna', l'evento di musica e raccolta fondi trasmesso ieri sera su Rai1, è stato un successo superiore ad ogni aspettativa ed è un modello progettuale indovinato e virtuoso, sicuramente da replicare". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla cultura con delega alla musica e allo spettacolo, Gianmarco Mazzi. "L'impegno comune del pubblico con il privato, tra il ministero della cultura che ha avviato il progetto, la Rai, la Regione Emilia Romagna, la Siae, i partner privati, gli artisti e i migliori organizzatori di eventi in Italia, con alla testa Friends and Partners - prosegue - ha portato alla realizzazione di un progetto di qualità eccezionale ammirato da più di 3 milioni e mezzo di italiani per un ascolto record superiore al 30 per cento di share. Grazie alla partecipazione amichevole e gratuita di tutti gli artisti e alla copertura integrale delle spese organizzative - conclude Mazzi - la raccolta fondi si sta avvicinando ai 2 milioni e mezzo di euro. Abbiamo regalato una bella notte di festa ai cittadini dell'Emilia Romagna". (Rin)