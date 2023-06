Spagna: presidente Madrid Ayuso, popolari e Vox diversi ma ora importante per il Paese "incontrarsi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) e Vox sono partiti diversi che in molte occasioni non condividono idee e visioni, ma credo che in un momento decisivo per la Spagna come questo sia più importante "incontrarsi" nonostante le divergenze. Lo ha affermato la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", sostenendo che nel Paese il cambiamento è "inarrestabile", in quanto gli spagnoli hanno "raggiunto il limite". Secondo Ayuso, Vox non è lo stesso partito di quattro anni fa. "Ha una parte di elettorato che proviene dal Pp, ma c'è un'altra parte di cui non conosco l'origine e che non abbiamo mai rappresentato. Più che al marchio, dobbiamo guardare alle persone", ha detto la presidente popolare. In merito al fatto che per molti elettori della formazione guidata da Santiago Abascal sia difficile tornare a votare per il Pp, Ayuso ha replicato che quando il suo partito "approfondisce le questioni ed è efficace "riunisce i voti da una parte all'altra", da destra a sinistra e da ogni estrazione sociale. "Sanchez è il grande freno per la Spagna e per Madrid. Gli imprenditori e gli investitori ci dicono che se dovesse continuare lascerebbero la Spagna. Non appena Sanchez lascerà il governo, sarà come se a Madrid fosse stato tolto un tappo e crescerà in modo esponenziale", ha spiegato la leader popolare. (Spm)