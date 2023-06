Difesa: Crosetto invia messaggio al raduno dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha inviato un messaggio di saluto ai circa 10 mila paracadutisti accorsi ad Asti da tutta Italia per il raduno nazionale dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia (Anpdi). Un raduno, ha osservato il ministro, che è stato già definito “molto opportunamente” il “raduno della ripartenza”. “Sottolineo questa definizione non solo perché l’appuntamento arriva dopo una lunga pausa, dovuta all’emergenza Covid-19, ma anche perché coincide con una fase storica in cui la voglia di rilancio, di crescita, di valorizzazione dei molti e disparati talenti del Paese, si è fatta sentimento diffuso, definito, tangibile. La manifestazione di Asti, con il suo entusiasmo e le sue caratteristiche di grande festa di comunità, si prepara ad incarnare questo sentimento, rinsaldando quell’affetto e quell’ammirazione che la gente ha sempre riservato ai Paracadutisti d’Italia. Un affetto che ha reso la Brigata ‘Folgore’ e il Reggimento ‘Tuscania’ - per citare due esempi di eccellenza - veri e propri beniamini del pubblico, in occasione di riviste militari e celebrazioni patriottiche”. (segue) (Com)