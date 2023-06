Egitto-India: oggi l'incontro tra il presidente Al Sisi e il premier Modi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'agenzia di stampa egiziana "Mena", i due si sono confrontati sul rafforzamento dei rapporti bilaterali. Successivamente Modi ha discusso di "contrasto all'estremismo e alla radicalizzazione" con il gran muftì Shawki Allam. Oggi è in programma una visita alla moschea di Al Hakim, recentemente ristrutturata con l'aiuto della comunità musulmana indiana Dawoodi Bohra. Nell'agenda di Modi figura anche una visita al cimitero di guerra di Eliopoli, dove il primo ministro renderà omaggio ai militari indiani che combatterono nella Prima guerra mondiale. Sei mesi fa Modi aveva ospitato Al Sisi in India in occasione della parata per la Giornata della repubblica. I due avevano concordato nell'occasione d'incrementare l'interscambio commerciale a 12 miliardi di dollari, dagli attuali 7,3, e avevano siglato accordi per espandere la cooperazione in campi come la cybersicurezza, le tecnologie dell'informazione, la cultura e i media. (Cae)