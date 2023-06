Guatemala: oggi le elezioni generali, in testa ai sondaggi l'ex first lady Sandra Torres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi le elezioni generali in Guatemala, dopo una campagna elettorale denunciata dagli osservatori internazionali come poco trasparente e iniqua. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da ProDatos per il quotidiano “Prensa Libre” l’ex first lady Sandra Torres, del partito di centro-sinistra Unità nazionale della speranza (Une), si posiziona in testa alle preferenze con il 21,3 per cento delle intenzioni di voto, seguita da Edmond Mulet, del partito di centro-destra Cabal, con il 13,4 per cento, e Zury Rios, figlia dell’ex dittatore Efrain Rios Montt, che con la coalizione Valor-Unionista raccoglie il 9,1 per cento delle preferenze. Il sondaggio pubblicato lo scorso aprile vedeva in cima alle intenzioni di voto l’imprenditore Carlos Pineda, del partito di centro-destra Prosperità cittadina, la cui candidatura è stata sospesa dalle autorità giudiziarie guatemalteche per ragioni denunciate da più parti come arbitrarie. (segue) (Mec)