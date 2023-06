Guatemala: oggi le elezioni generali, in testa ai sondaggi l'ex first lady Sandra Torres (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pineda è stato il quarto candidato la cui corsa alla presidenza è stata interrotta da una sentenza giudiziaria. Circostanza che ha destato non pochi allarmi fuori dai confini nazionali. Nei giorni scorsi l’Unione europea ha espresso preoccupazione sulla decisione delle autorità del Guatemala di escludere candidati alle elezioni. Prima ancora, l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha lanciato l’allarme sulla “continua erosione dello stato di diritto in Guatemala”. "Sono preoccupato per il fatto che i candidati alla presidenza e alla vicepresidenza di tutto lo spettro politico, tra cui Thelma Cabrera, Jordan Rodas e Roberto Arzú, abbiano visto le loro candidature per le elezioni del 25 giugno respinte dalla Corte elettorale per motivi apparentemente arbitrari”, ha detto. (segue) (Mec)