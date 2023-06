Guatemala: oggi le elezioni generali, in testa ai sondaggi l'ex first lady Sandra Torres (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’Organizzazione degli stati americani (Osa) ha espresso preoccupazione per il processo di registrazione delle candidature alle elezioni presidenziali in Guatemala. I meccanismi per contestare ed escludere le candidature generano incertezza e tensioni nel quadro del processo elettorale, recita un comunicato diramato dall’organismo panamericano. L’Osa denuncia che a pochi giorni dalla fine del periodo di registrazione delle candidature centinaia di persone sono state escluse dalla competizione elettorale, alcune delle quali di altissimo profilo. (segue) (Mec)