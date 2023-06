Guatemala: oggi le elezioni generali, in testa ai sondaggi l'ex first lady Sandra Torres (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso febbraio l’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) e l'Ufficio di Washington per l'America Latina (Wola) avevano denunciato che la decisione del Tribunale elettorale supremo del Guatemala di impedire ai candidati di correre alle elezioni presidenziali del 2023 per dubbi motivi minaccia i diritti politici e danneggia la credibilità del processo elettorale. "La decisione di escludere questi candidati si basa su motivi dubbi e potrebbe minare i diritti di tutti i guatemaltechi a partecipare a elezioni libere ed eque", affermava Ana Maria Mendez-Dardon, direttrice per l'America centrale presso Wola. Il processo elettorale, denunciavano le due Ong, si svolge in un contesto di deterioramento dello stato di diritto, in cui le istituzioni incaricate di sovrintendere alle elezioni hanno poca indipendenza o credibilità. (segue) (Mec)