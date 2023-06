Lavoro: Ascari (M5s), urgente intervento contro capolarato, pronta nostra pdl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni giorno che passa, diventa sempre più urgente un intervento serio contro il caporalato, un'autentica piaga per il lavoro nel nostro Paese. È dell'altro ieri l'ultimo esempio, il sistema di sfruttamento dei lavoratori della vigilanza da parte del colosso Sicuritalia, tra i cui clienti figurano grandi nomi dell'industria, dei servizi e rinomate realtà della provincia di Bergamo. I lavoratori coinvolti ricevevano salari appena superiori ai cinque euro lordi all'ora, una paga che non permetteva loro nemmeno di vivere al di sopra della soglia di povertà. Insieme alla legge sul salario minimo, che necessita di un'approvazione immediata, diventa urgente la calendarizzazione della nostra proposta contro il caporalato industriale. Si tratta di una pdl del Movimento cinque stelle che potrebbe risolvere il problema di questi e di tantissimi altri lavoratori sfruttati. È un testo già pronto, il governo deve solo calendarizzarlo, per dare risposte e tutele a tutti i lavoratori a rischio. Non c'è più tempo da perdere". Lo scrive in una nota Stefania Ascari, deputata M5s in commissione Giustizia. (Com)