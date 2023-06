Regno Unito: Sunak, per ridurre inflazione non c’è alternativa a decisioni impopolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ridurre il valore dell’inflazione non esistono alternative alle decisioni ritenute impopolari. Lo ha detto il premier del Regno Unito, Rishi Sunak, in un’intervista all’emittente televisiva “Bbc”. “Devo prendere quelle che oggi sono decisioni difficili e non popolari, ma che a lungo termine si rivelano giuste. Non c’è alternativa per abbassare l’inflazione”, ha affermato il capo del governo britannico. Sunak ha aggiunto di sostenere le decisioni del governatore della Banca centrale, Andrew Bailey, il quale ha recentemente ricevuto critiche anche dall’ambiente conservatore. “Bailey ha una grande esperienza nella gestione dell’inflazione, i cittadini dovrebbero avere fiducia nel fatto che il tasso sarà riportato al 2 per cento”, ha sottolineato il premier britannico. Sunak ha poi ricordato che il Regno Unito “non è il solo Paese ad affrontare questa sfida”, perché anche “gli Stati Uniti, l’Australia e l’Europa stanno spingendo verso l’alto i tassi d’interesse, in risposta all’inflazione elevata”.(Rel)