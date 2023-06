Roma: intensificati controlli Anzio-Nettuno, arrestato 43enne per furto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul litorale romano, tra Anzio e Nettuno, si intensificano i servizi di controllo del territorio, con l'introduzione di nuove pattuglie moto montate denominate "Nibbio", volte a rendere più agevoli gli interventi di polizia nelle strette vie del centro, particolarmente frequentato dai turisti nel periodo estivo. Nell'ambito di un pattugliamento, gli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino 43enne romeno gravemente indiziato del reato di furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso, nella nottata di martedì scorso, subito dopo aver infranto, con un mattone in piazza della stazione a Lavinio, i vetri del finestrino di una auto parcheggiata. L'uomo, vistosi scoperto ha tentato invano la fuga ma, subito raggiunto, è stato fermato dopo pochi metri. Il 43enne, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di strumenti atti allo scasso, un cacciavite e un grimaldello. Inoltre, all'interno della borsa, da lui indossata, sono stati rinvenuti e sequestrati gli oggetti precedentemente sottratti dall'interno dell' autovettura. L'uomo è stato condotto presso gli uffici del commissariato per gli accertamenti di rito e successivamente trasferito innanzi al Tribunale di Velletri per la convalida dell'arresto. A seguito della convalida l'uomo è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Anzio. (Rer)