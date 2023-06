Regno Unito: Sunak, Sistema sanitario nazionale sarà modernizzato e adattato al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema sanitario nazionale (Nhs) del Regno Unito “sarà modernizzato e adattato al futuro”. Lo ha detto il premier del Regno Unito, Rishi Sunak, in un’intervista all’emittente televisiva “Bbc”. Il piano relativo alla sanità pubblica, ha spiegato il capo del governo britannico, sarà uno dei più importanti nella storia dell’Nhs. “Assisteremo alla più grande espansione della forza lavoro nel Sistema sanitario nazionale e potremo ridurre la nostra dipendenza dai professionisti che si sono formati all’estero”, ha affermato Sunak. Il premier britannico ha aggiunto che tra le priorità attuali c’è quella di ridurre i tempi di attesa per i cittadini, ma ha precisato che “ci vorrà del tempo affinché i servizi risolvano gli arretrati causati dalla pandemia”. “Il piano per il Sistema sanitario nazionale garantirà benefici a lungo termine”, ha aggiunto Sunak.(Rel)