Università: Bernini, già da settembre 4 mila posti in più a Medicina

21 luglio 2021

- "Già da settembre avremo 4 mila posti in più ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, per un totale di circa 18 mila studenti distribuiti in tutta Italia che potranno intraprendere la carriera di medico". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Università e delle Ricerca, Anna Maria Bernini, che ne ha parlato oggi in un'intervista a "Il Giornale". Si tratta di "un’apertura molto importante, che abbiamo fortemente voluto. Un’opportunità per i ragazzi ma anche una risposta rapida alle necessità del sistema sanitario", aggiunge. (Rin)