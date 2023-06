Sanità: Coldiretti e Terranostra, concluso primo percorso formazione su autismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'iniziativa promossa a livello interprovinciale, è stato ad esempio pensato l'utilizzo nelle fattorie didattiche di Coldiretti, in collaborazione con associazioni del settore, di un vero e proprio kit per accompagnare alla scoperta della campagna e delle cascine gli studenti autistici e i loro insegnanti di sostegno. Il percorso della Coldiretti interprovinciale si è sviluppato in tre tappe: la prima on line ad aprile, la seconda a maggio in presenza presso l'agriturismo Le Cave del Ceppo di Trezzo sull'Adda, nel Milanese, e la conclusiva all'agriturismo Cascina Claudina di Truccazzano (MI). Relatrice la dottoressa Arianna Venturini, psicologa e analista comportamentale. (Com)