Roma: presidente Municipio VIII, bene ministero Cultura su Ciampacavallo

- "Voglio ringraziare il Ministero della Cultura, in particolare il direttore del Parco dell'Appia Antica, Simone Quilici per aver lavorato sul vincolo di interesse culturale sull'area dell'Olivetaccio, un'area di enorme pregio paesaggistico, storico e culturale che tra l'altro ospita una realtà di eccellenza del mondo sociale romano, ovvero il Centro di integrazione e ippoterapia Ciampacavallo". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. "Una realtà straordinaria che da assistenza a circa 750 persone con gravi disabilità e che da qualche mese è al lavoro per scongiurare la possibilità di uno sfratto indebito - aggiunge Ciaccheri -. Il Municipio è a fianco a Ciampacavallo da anni e continua a sostenere il valore dell'Appia Antica tra i suoi beni più preziosi e delle realtà che promuovono. Un approccio ai servizi sociali innovativo e necessario per Roma".(Com)