Spagna: Sanchez, il Partito popolare è diventato di estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo è diventato di estrema destra. Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, in un’intervista al portale d’informazione “infoLibre”. “La battaglia ideologica in Spagna nello spazio della destra è stata vinta dall’estrema destra. Ascoltando il leader dell’opposizione, si può dire che il Pp è diventato di estrema destra, in quanto ha assimilato le sue tesi”, ha spiegato Sanchez. Secondo il premier spagnolo, la sinistra ha il “dovere morale” di alzare la voce su temi come la violenza di genere, diritti Lgbti o cambiamento climatico. Sanchez ha precisato che per le leggi adottate dal governo negli ultimi anni c’è stata “una lotta all’ultimo sangue” e ha evidenziato che è necessario un nuovo mandato per “consolidarle definitivamente e renderle insindacabili”.(Spm)